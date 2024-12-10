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Сегодня, 20:00

«Жирона» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Жирона» и «Ливерпуль» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Форвард «Ливерпуль» Мохамед Салах.
Фото Getty Images

«Жирона» примет «Ливерпуль» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Жирона» — «Ливерпуль» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Ливерпуль

«Жирона» набрала 3 очка в 5 турах Лиги чемпионов. «Ливерпуль» с 15 очками единолично возглавляет турнирную таблицу общего этапа.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, каждая из которых проведет по 8 матчей. В 1/8 финала выйдут 8 лучших клубов, а команды с 9-го по 24-е места встретятся в предварительном раунде плей-офф.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
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