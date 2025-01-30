«Арсенал» одержал победу над «Жироной»

«Арсенал» на выезде переиграл «Жирону» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Испании на стадионе «Мотилви».

На 28-й минуте Арно Груневелд вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва гости отыгрались и вышли вперед — голы забили Жоржинью и Итан Нванери. В конце игры форвард канониров Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти.

«Арсенал» набрал 19 очков и занял 3-е место в турнирной таблице, выйдя в 1/8 финала. «Жирона» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 33-ю строчку — 3 очка.