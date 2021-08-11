Жиго: «На данный момент «Спартак» сфокусирован на чемпионате России»
17:30
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго не думает о будущих соперниках столичного клуба на групповом этапе Лиги Европы.
«На данный момент мы сфокусированы на чемпионате России. Что касается «Бенфики», то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тысячах человек. Теперь нам нужно думать об игре с «Уралом» и выигрывать этот матч.
С «Бенфикой» мы старались играть компактно. Да, мы не показали хорошего матча, но мы постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться», — цитирует Жиго ТАСС.
По сумме двух матчей московский клуб уступил «Бенфике» со счетом 0:4 и выбыл из Лиги чемпионов. «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
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