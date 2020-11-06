ЖФК ЦСКА сыграет с «Санкт-Пельтенем» во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов

Женский футбольный клуб ЦСКА узнал предстоящего соперника по второму отборочному матчу Лиги чемпионов. 19 ноября, в 19.00 (время — московское), на австрийском стадионе NV Arena армейцы сыграют против команды «Санкт-Пельтен» из одноименного города.

«Конечно, мы верим в положительный исход противостояния. Для всех нас это новый вызов, а это всегда волнительно! Уверена, игроки смогут показать достойную игру, — сказала президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина. — Тренерский штаб проанализирует игру соперника, и у нас есть достаточно времени для подготовки к матчу. Очень жаль, что в нынешней ситуации наши болельщики не смогут быть с нами на стадионе, но я уверена, что и на расстоянии они нас поддержат».

«Австрийский клуб — это другой уровень по сравнению с Флорой из Таллина. «Санкт-Пельтен» на голову выше, и нам предстоит нелегкое противостояние. Также отмечу, что команда из Австрии демонстрирует достаточно качественный футбол. Мы являемся новичками в этом турнире и настраиваемся игру со всей серьезностью. Как, впрочем, и с любым соперником. В Лиге чемпионов слабых не бывает», — сказала капитан ЦСКА Эльвира Тодуа.

Напомним, что в первом отборочном раунде московская команда на «ВЭБ Арене» обыграла эстонскую «Флору» (2:0).