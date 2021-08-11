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Жезуш уверен, что Руй Витория построит хорошую игру «Спартака» в чемпионате России

00:37
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов оценил работу тренера красно-белых Руя Витории.

— Как оцените тренерское противостояние с Виторией? Можно ли сказать, что учитель победил ученика?

— Это не дуэль между двумя тренерами, это дуэль двух команд. Мы были оба тренерами тут, мы оба будем защищать свои интересы. Мы были лучше в двух играх. Руй Витория точно построит хорошую игру в чемпионате России, ведь у него есть хорошая команда. Ни одному португальцу это не удавалось, но я уверен, что у Руя получится в России.

Бенфика — Спартак

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Максим Алланазаров все материалы автора

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