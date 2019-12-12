Жезус, Феликс и Кастань попали в команду недели Лиги чемпионов
14:56
УЕФА определила команду 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Алиссон («Ливерпуль»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Фелипе («Атлетико»), Робин Госенс («Аталанта»), Алекс Гримальдо («Бенфика»), Пицци («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
? Встречаем ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2019
?? Команда недели #ЛигаЧемпионов ?? pic.twitter.com/Sf1xa2sW1H
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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