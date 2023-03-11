Ротен винит игроков «ПСЖ» в вылете из ЛЧ: «Клуб не должен быть в плену из-за их контрактов»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть, и я хочу, чтобы они поняли. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих игроков. Маркиньос, Верратти, если вы так любите «ПСЖ», то убирайтесь, ребята! В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не получается. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Парижане в двух матчах проиграли «Баварии» (0:1, 0:2) в 1/8 финала ЛЧ и покинули турнир.