Жеребьевка 3-й корзины Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» против «Барселоны» и «Милана», ПСВ — с «ПСЖ»
29 августа в Монако проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Стали известны соперники клубов из третьей корзины.
В ней были «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз» и «Селтик».
«Фейеноорд»: «Бавария», «Манчестер Сити», «Байер», «Бенфика», «Зальцбург», «Лилль», «Спарта» Прага, «Жирона».
«Спортинг»: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Арсенал», «Брюгге», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Штурм».
ПСВ: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Шахтер», «Ювентус», «Спортинг», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест».
«Динамо» Загреб: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Милан», «Арсенал», «Селтик», «Зальцбург», «Монако», «Слован».
«Зальцбург»: «ПСЖ», «Реал», «Атлетико», «Байер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Бреста», «Спарта».
«Лилль»: «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Фейеноорд», «Спортинг», «Штурм», «Болонья».
«Црвена Звезда»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако».
«Янг Бойз»: «Интер», «Барселона», «Аталанта», «Шахтер», «Црвена Звезда», «Селтик», «Астон Вилла», «Штутгарт».
«Селтик»: «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Аталанта», «Янг Бойз», «Динамо» Загреб, «Слован», «Астон Вилла».
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