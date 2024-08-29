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Жеребьевка 2-й корзины Лиги чемпионов: «Байер» встретится с «Интером» и «Ливерпулем», «Аталанта» — против «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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29 августа в Монако проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Определились соперники команд из второй корзины.

В ней были «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер» и «Милан».

«Байер» сыграет против «Интера», «Ливерпуля», «Атлетико», «Зальцбурга», «Фейеноорда», «Спартака» и «Бреста».

«Атлетико»: «Лейпциг», «ПСЖ», «Байер», «Бенфика», «Лилль», «Зальцбург», «Слован», «Спарта».

«Аталанта»: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Шахтер», «Селтик», «Янг Бойз», «Штутгарт», «Штурм».

«Ювентус»: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Бенфика», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Штутгарт», «Астон Вилла».

«Бенфика»: «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Болонья», «Монако».

«Арсенал»: «ПСЖ», «Интер», «Шахтер», «Аталанта», «Динамо» Загреб, «Спортинг», «Монако», «Жирона».

«Брюгге»: «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Милан», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».

«Шахтер»: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Арсенал», «Янг Бойз», ПСВ, «Брест», «Болонья».

«Милан»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Байер», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб, «Жирона», «Слован».

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«СЭ» ведет онлайн трансляцию жеребьевки ЛЧ.

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