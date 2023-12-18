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«Наполи» — «Барселона», «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото Reuters

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В плей-офф турнира по итогам групповой стадии вышли 16 команд: 8 из них заняли первые места в своих группах, еще 8 стали вторыми.

Победители групп были «сеяными» на жеребьевке, обладатели вторых мест — «несеяными». Первые матчи 1/8 финала пройдут на стадионах «несеяных» команд, ответные игры — на стадионах «сеяных» клубов.

На стадии 1/8 финала между собой не могут встретиться команды из одной страны и клубы, игравшие в одной группе.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24:

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ — «Боруссия» Дортмунд

«Лацио» — «Бавария»

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«Лейпциг» — «Реал»

Матчи 1/8 финала пройдут в течение четырех недель. Первые игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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«Наполи» встретится с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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