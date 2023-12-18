«Наполи» — «Барселона», «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В плей-офф турнира по итогам групповой стадии вышли 16 команд: 8 из них заняли первые места в своих группах, еще 8 стали вторыми.
Победители групп были «сеяными» на жеребьевке, обладатели вторых мест — «несеяными». Первые матчи 1/8 финала пройдут на стадионах «несеяных» команд, ответные игры — на стадионах «сеяных» клубов.
На стадии 1/8 финала между собой не могут встретиться команды из одной страны и клубы, игравшие в одной группе.
Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24:
«Порту» — «Арсенал»
«Наполи» — «Барселона»
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
«Интер» — «Атлетико»
ПСВ — «Боруссия» Дортмунд
«Лацио» — «Бавария»
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»
«Лейпциг» — «Реал»
Матчи 1/8 финала пройдут в течение четырех недель. Первые игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.
Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».