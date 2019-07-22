Жеребьевка Лиги чемпионов: БАТЭ, "Краснодар" и киевское "Динамо" узнали соперников

Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Краснодар" встретится с "Порту". Примечательно, что по результатам жеребьевки ему изначально досталось киевское "Динамо", но клубы из России и Украины в еврокубках разводят по разным корзинам с 2014 года. Киевлянам в соперники достался "Брюгге".

Чемпион Белоруссии БАТЭ в случае победы во втором раунде над "Русенборгом" из Норвегии попадет на победителя противостояния "Марибор" - АИК.

Первые матчи 3-го раунда пройдут 6 и 7 августа, ответные - 13 августа.

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) - "Селтик" (Шотландия) - "Калью" (Эстония)

"Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) - "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия)

"Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)

"Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия) - "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)

"Марибор" (Словения)/АИК (Швеция) - БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)

Путь лиги

"Истанбул" (Турция) - "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)- ЛАСК (Австрия)