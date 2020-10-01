Жеребьевка Лиги чемпионов-2020/21: прямая трансляция

Сегодня, 1 октября, в Женеве состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2020/21. Время начала трансляции — в 18.00 (мск).

По ее итогам 32 команды распределят по восьми группам. 26 из них попали напрямую в групповой турнир, а еще шесть определились по результатам отборочных матчей.

От России в главном еврокубковом турнире выступят «Зенит» (1-я корзина), «Краснодар» (3-я корзина) и «Локомотив» (4-я корзина).

Текстовая трансляция жеребьевки будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за видеотрансляцией можно на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция жеребьевки Лиги чемпионов