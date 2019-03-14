Жерар Пике: "Когда появляются сомнения, на сцену выходит Месси"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил вклад Лионеля Месси в победу над "Лионом" (5:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинец в этой встрече забил два мяча и сделал две голевые передачи.

– Большие звезды играют огромную роль, – цитирует AS Пике. – Но за ними всегда должны быть отличные команды. Игрок не может победить в турнире в одиночку. Однако совершенно ясно: когда появляются сомнения, на сцену выходит Месси.

Что касается оценки победы "Барселоны", то тут все понятно. В Испании все разделены. Многие люди болеют либо за "Реал", либо за "Барселону". Когда "Реал" выигрывает Лигу чемпионов, некоторые в Испании совершенно этого не ценят.