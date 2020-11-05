Жерар Пике: «Барселона» хорошо начала матч, но затем потеряла контроль"
01:31
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о трудностях, которые испытала команда в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1).
«Мы очень хорошо начали матч, могли забить два или три мяча в начале игры, — цитирует футболиста Barcacentre. — Потом стало сложнее. Они превосходили нас, мы потеряли контроль. Мы недостаточно хорошо прессинговали соперника, недостаточно хорошо располагались на поле».
Пике забил один из мячей «Барсы» в этой игре. С пенальти отличился Лионель Месси. У киевлян забил Виктор Цыганков.
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