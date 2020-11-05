Жерар Пике: «Барселона» хорошо начала матч, но затем потеряла контроль"

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о трудностях, которые испытала команда в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1).

«Мы очень хорошо начали матч, могли забить два или три мяча в начале игры, — цитирует футболиста Barcacentre. — Потом стало сложнее. Они превосходили нас, мы потеряли контроль. Мы недостаточно хорошо прессинговали соперника, недостаточно хорошо располагались на поле».

Пике забил один из мячей «Барсы» в этой игре. С пенальти отличился Лионель Месси. У киевлян забил Виктор Цыганков.