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Жерар Пике: «Барселона» хорошо начала матч, но затем потеряла контроль"

01:31
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о трудностях, которые испытала команда в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1).

«Мы очень хорошо начали матч, могли забить два или три мяча в начале игры, — цитирует футболиста Barcacentre. — Потом стало сложнее. Они превосходили нас, мы потеряли контроль. Мы недостаточно хорошо прессинговали соперника, недостаточно хорошо располагались на поле».

Пике забил один из мячей «Барсы» в этой игре. С пенальти отличился Лионель Месси. У киевлян забил Виктор Цыганков.

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