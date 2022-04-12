Жерар Морено: «Вильярреал» весь матч с «Баварией» должен играть на пределе и выжать максимум из моментов»

Форвард «Вильяреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. «Бавария» очень хороша в атаке. Многие их игроки идут вперед. Мы должны играть очень точно. У них совершенно точно будут моменты. Нам придется потратить очень много сил. Мы должны весь матч играть на пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий — у «Баварии» превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Вильярреал» пройдет в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. В первой игре испанский клуб победил со счетом 1:0.