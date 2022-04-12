Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:34

Жерар Морено: «Вильярреал» весь матч с «Баварией» должен играть на пределе и выжать максимум из моментов»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Вильяреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. «Бавария» очень хороша в атаке. Многие их игроки идут вперед. Мы должны играть очень точно. У них совершенно точно будут моменты. Нам придется потратить очень много сил. Мы должны весь матч играть на пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий — у «Баварии» превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Вильярреал» пройдет в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. В первой игре испанский клуб победил со счетом 1:0.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Атлетико» закроет часть трибун в ответном матче против «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА
«Мы зависим от Бензема и не отрицаем этого». Анчелотти — об ответной игре против «Челси»
«Нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит». Тухель — об ответном матче против «Реала»
«Ливерпуль» — «Бенфика»: Салах и Мане не будут напрягаться после битвы против «Сити»
«С нами нельзя шутить. Мы не боимся». Нойер — об ответном матче против «Вильярреала»
«Реал» — «Челси»: команда Тухеля не сможет повторить достижение ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Реала» Вальехо сдал положительный тест на коронавирус
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости