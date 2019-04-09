Жерар Деулофеу: "Барселона" - это прошлое"

Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу ответил на вопрос о возможности возвращения в "Барселону", воспитанником которой он является, а также поделился прогнозом на матчи "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

− "Барселона" − это прошлое. Я дважды возвращался в команду, но ничего хорошего из этого не получалось. Я уже перелистнул эту главу своей жизни. Теперь у меня есть светлое будущее в Англии. Я счастлив играть в "Уотфорде" и приносить победы моей команде своими голами.

Что касается матчей "Барселоны", то конечно я за ними слежу. С "Юнайтед" "Барсе" будет непросто. Тем более, что первый матч им предстоит сыграть на "Олд Траффорд", где они еще не побеждали.

При Сульшере "МЮ" заметно прибавил. Но я все равно считаю, что для прохода дальше этого пока недостаточно. "Барселона" сильнее индивидуально. Посмотрите, как решались голевые эпизоды в матче с "Атлетико". Думаю, то же самое произойдет и в играх с "Юнайтед". "Барселона" уверенно пройдет в полуфинал.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" − "Барселона" начнется 10 апреля в 22.00 по московскому времени.

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