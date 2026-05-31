Жена Сафонова рассказала, что сделала российский флаг на финал Лиги чемпионов из частей французского

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, как после победы в финале Лиги чемпионов оказалась на поле с флагом России, собранным из маленьких флажков Франции.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в серии пенальти (1:1, пенальти 4:3), Сафонов отыграл весь матч.

Кондратюк объяснила в своем Telegram-канале: «Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. И вчера он мне говорит: «Где флаг? Давай флаг». А я говорю: «У меня нет, я не взяла». И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали — триколор Франции. Поснимали палки, на которых они держались. Вот так, собственно, был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, мы просто забыли».

27-летний Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

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