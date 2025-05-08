Футбол
8 мая, 00:34

Супруга Сафонова после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Едем в Мюнхен!»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Марина Кондратюк, жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на выход французской команды в финал Лиги чемпионов.

В среду, 7 мая, парижане победили «Арсенал» (2:1) в ответном матче. 26-летний Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«Едем в Мюнхен!» — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

«ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл «Арсенал» (3-1) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Россиянин провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 6 раз сыграв на ноль.

Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Smash.

    На фига? Можете дома по телеку посмотреть. Вместе с мужем.

    08.05.2025

  • спас

    Жаль Сафонова не успел с предыдкщей рассчитаться, новая села на шею. Футболисты какие-то "пулеметчики бракосочетаний". И ничему их чужой опыт не учит...

    08.05.2025

    • Харгривз: «Луис Энрике провел невероятную работу в «ПСЖ»

