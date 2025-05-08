Супруга Сафонова после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Едем в Мюнхен!»

Марина Кондратюк, жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на выход французской команды в финал Лиги чемпионов.

В среду, 7 мая, парижане победили «Арсенал» (2:1) в ответном матче. 26-летний Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«Едем в Мюнхен!» — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

«ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл «Арсенал» (3-1) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Россиянин провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 6 раз сыграв на ноль.