Жано оценил жеребьевку «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Жано Ананидзе прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют против «Бенфики».

«Мне кажется, не самый лучший жребий. Для меня был бы удачным соперником «Мидтьюлланд». Но все равно с португальцами можно играть. Новый тренер «Спартака» Руй Витория прекрасно знает «Бенфику». Он тренировал их. Шансы у «Спартака» есть. Конечно, я буду болеть за команду! Даже, может, прилечу в Москву на игру. Я разговаривал с Джикией и попросил его, чтобы он достал мне хорошие билеты. Надеюсь, буду болеть не из Грузии по телевизору, а прилечу в Москву. Недавно смотрел турнир, где выиграл «Спартак». Видно, какой футбол требует Витория. Это игра через пас. Думаю, будет отличное противостояние, в котором дальше пройдет «Спартак», — сказал Жано «СЭ».

Первая встреча команд пройдет в Москве 3-4 августа, ответная — 10 августа в Лиссабоне. В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа). В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.