«Жальгирис» и ЧФР победили в матчах отборочного турнира Лиги чемпионов
22:04
«Жальгирис» обыграл североирландский «Линфилд» (3:1) в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Боснийский ЧФР с аналогичным результатом победил боснийский «Борац» (3:1).
Ответные матчи пройдут 13-14 июля.
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
Первые матчи
«Жальгирис В» (Литва) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 3:1 (2:0)
6 июля. Вильнюс. Стадион ЛФФ.
ЧФР (Румыния) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 3:1 (2:1)
6 июля. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску»
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