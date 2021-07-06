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«Жальгирис» и ЧФР победили в матчах отборочного турнира Лиги чемпионов

22:04
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«Жальгирис» обыграл североирландский «Линфилд» (3:1) в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Боснийский ЧФР с аналогичным результатом победил боснийский «Борац» (3:1).

Ответные матчи пройдут 13-14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Жальгирис В» (Литва) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 3:1 (2:0)

6 июля. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

ЧФР (Румыния) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 3:1 (2:1)

6 июля. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску»

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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