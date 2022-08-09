«Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов. Хайкин получил травму

«Буде-Глимт» в гостях сыграл вничью с «Жальгирисом» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

В составе хозяев отметился Франсис Кьереме. У гостей забил Йоэль Мигуша.

Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 15-й минуте встречи. Россиянин получил травму после неудачного подката от игрока «Жальгириса».

Защитник «Жальгириса» Петар Мамис на 55-й минуте получил красную карточку.

Первая встреча в Норвегии закончилась победой «Буде-Глимта» со счетом 5:0.

«Буде-Глимт» в финале квалификации ЛЧ встретится победителем пары «Лудогорец» — «Динамо» Загреб.