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«Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов. Хайкин получил травму

«Буде-Глимт» прошел «Жальгирис» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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«Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов.
Фото ФК «Буде-Глимт», Соцсети

«Буде-Глимт» в гостях сыграл вничью с «Жальгирисом» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

В составе хозяев отметился Франсис Кьереме. У гостей забил Йоэль Мигуша.

Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 15-й минуте встречи. Россиянин получил травму после неудачного подката от игрока «Жальгириса».

Защитник «Жальгириса» Петар Мамис на 55-й минуте получил красную карточку.

Первая встреча в Норвегии закончилась победой «Буде-Глимта» со счетом 5:0.

«Буде-Глимт» в финале квалификации ЛЧ встретится победителем пары «Лудогорец» — «Динамо» Загреб.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис В
1:1
Буде-Глимт
Никита Хайкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
2
1
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