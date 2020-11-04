Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

— Показалось, что во втором тайме «Зенит» отдал инициативу. С чем это связано?

— В первом тайме мы контролировали мяч. Когда «Лацио» стал играть агрессивнее, сложнее стало выходить из обороны. Игра была в одну и в другую сторону. Жаль, что не смогли забить и победить.

— Что было неверно сделано в голевом эпизоде?

— Многое решает скорость принятия решения и скорость перемещения. Можно было не дать сделать передачу, перебежать линию мяча и не дать возможность Кайседо атаковать вторым темпом. (Гоша Чернов)