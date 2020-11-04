Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с «Лацио» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Сегодня «Зениту» терять нечего, два поражения в Лиге чемпионов, в последних четырех матчах только одна победа с «Химками», — сказал Малафеев «СЭ». — Я думаю, что здесь отступать уже некуда, «Зенит» приложит максимум усилий для сегодняшней победы, будут играть только за 3 очка. Потери есть у обеих команд. Безусловно, у «Зенита» отсутствует ряд ключевых игроков, которые своими действиями могут привнести остроты в игру, создавать опасные моменты и забивать голы, но есть и другие ребята, которые захотят продемонстрировать свой потенциал, амбиции и оправдать доверие тренера в будущем. Ерохин сейчас заметная фигура в составе «Зенита», в нескольких матча признавался лучшим игроком. Думаю, что на него сейчас упадет бремя лидерства. Если у него все получится, то это придаст сил всей команде. В сложные минуты, когда отсутствует ряд ключевых футболистов, а другие ценные игроки не всегда приносят пользу, которую обычно делали, другие должны брать на себя лидерство и вести команду. Тот, кому удается сейчас находится в хорошей форме, может приносить максимум пользы. Конечно, отсутствие игроков в составе соперника снижает потенциал «Лацио», в первую очередь в атаке. Надеюсь, что это придаст положительных эмоций «Зениту» и позволит все-таки взять первые три очка.

Сегодня за питерцами преимущество отчасти и психологическое, потому что, действительно, терять уже нечего, мы играем дома, при своих зрителях, хоть и немногочисленных. Все-таки это домашний матч, а «Зенит» по статистике еврокубков такие игры проводит намного лучше, чем выездные. Я надеюсь, мы сегодня будем контролировать мяч и создавать больше голевых моментов. (Анастасия Пастернак)

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 20.55 (мск).