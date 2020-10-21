«Зенит» завтра сдаст тест на коронавирус

По данным «СЭ», в четверг футболисты и тренерский штаб «Зенита» пройдут очередное тестирование на коронавирусную инфекцию Covid-19. Результаты клуб узнает на следующий день.

Напомним, перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2) три теста футболистов бельгийского клуба дали положительный результат. Все эти игроки не прилетели в Санкт-Петербург, однако сохраняется вероятность, что они успели заразить сыгравших с «Зенитом» одноклубников.

Сине-бело-голубые занимают третье место с 0 очков в турнирной таблице группы F. (Гоша Чернов)