«Зенит» завтра сдаст тест на коронавирус
13:10
По данным «СЭ», в четверг футболисты и тренерский штаб «Зенита» пройдут очередное тестирование на коронавирусную инфекцию Covid-19. Результаты клуб узнает на следующий день.
Напомним, перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2) три теста футболистов бельгийского клуба дали положительный результат. Все эти игроки не прилетели в Санкт-Петербург, однако сохраняется вероятность, что они успели заразить сыгравших с «Зенитом» одноклубников.
Сине-бело-голубые занимают третье место с 0 очков в турнирной таблице группы F. (Гоша Чернов)
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