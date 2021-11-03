«Зенит» занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов после четвертого тура

«Зенит» уступил «Ювентусу» (2:4) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. После этой игры команда остается на третьем месте в группе Н. «Зенит» имеет в активе три очка.

«Ювентус» с 12 очками лидирует в группе. Команда уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. У «Челси» девять очков и вторая позиция. Ранее английская команда победила «Мальме» (1:0). У шведского клуба ноль очков и последнее, четвертое место. Команда потеряла шансы выйти в плей-офф ЛЧ.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Челси», а «Зенит» — с «Мальме». Эти матчи пройдут 23 ноября.