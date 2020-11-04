Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» назвал достойной игру сине-бело-голубых против «Лацио» (1:1) в матче Лиги чемпионов, но высказал сомнения насчет выхода питерцев в евровесну.

— Ничего особенного не скажу, — заявил Боярский «СЭ». — «Зенит» сыграл достойно, сделал все возможное. Обидно, что пропустили, но ничего не поделаешь. «Лацио» — не самая плохая команда, не каждому дано сыграть с ними вничью. Теперь все силы нужно бросить на чемпионат, с евросезоном закончили.

— Даже на Лигу Европы шансов нет?

— Не буду гадать, но склонен думать, что стоит заняться чемпионатом.

— Как оцениваете игру Дзюбы сегодня?

— Дзюба старался, всячески себя предлагал, но не совсем удачно это получалось. Получил повреждение, обидно сбили его. Дай бог, все будет в порядке.

— Его вина, что не успел выбежать из офсайда, и в итоге не засчитали победный гол?

— Так получилось, никто в этом не виноват. Что ж делать — офсайд есть офсайд. (Константин Колмаков)