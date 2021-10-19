Петржела: «Ювентус» сейчас не в очень хорошей форме. «У «Зенита» есть хороший шанс»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Смотрел матч с «Ромой»: «Ювентус» победил 1:0, но это было чисто случайно, потому что Верету не забил пенальти, да и «Рома» играла лучше. «Ювентус» сейчас не в самой лучшей форме, а это значит, что у «Зенита» завтра будет шанс побороться за хороший результат. Почему бы и не победить? Хотелось бы, чтобы «Зенит» хорошо провел матчи и в Европе, и в РПЛ. Но если выбирать что-то одно, важнее хорошо выступить с «Ювентусом» и просто не проиграть «Спартаку», — сказал Петржела «СЭ».

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.