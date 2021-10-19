Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петржела: «Ювентус» сейчас не в очень хорошей форме. «У «Зенита» есть хороший шанс»

Петржела считает, что у «Зенита» есть хорошие шансы в матче ЛЧ с «Ювентусом»
16:34
Теги:

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Смотрел матч с «Ромой»: «Ювентус» победил 1:0, но это было чисто случайно, потому что Верету не забил пенальти, да и «Рома» играла лучше. «Ювентус» сейчас не в самой лучшей форме, а это значит, что у «Зенита» завтра будет шанс побороться за хороший результат. Почему бы и не победить? Хотелось бы, чтобы «Зенит» хорошо провел матчи и в Европе, и в РПЛ. Но если выбирать что-то одно, важнее хорошо выступить с «Ювентусом» и просто не проиграть «Спартаку», — сказал Петржела «СЭ».

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.

Зенит — Ювентус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Голикова предложила объявить 30 октября–7 ноября нерабочими днями
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры