Депутат Свищев: «Вся футбольная часть России должна поверить завтра в победу «Зенита» и «Спартака»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«У питерцев есть все для победы над «Ювентусом»: прекрасный состав, стадион, ярые болельщики, российская погода. Завтра все факторы будут против итальянцев. «Юве» гораздо хуже выступает в гостях, чем дома. Если «Зенит» завтра вырвет три очка, то это будет отличная заявка на проход в следующую стадию. Вся футбольная часть России должна поверить завтра в победу двух наших команд. Ну а как иначе? Как можно не верить в своих ребят? Все будем болеть с гордостью», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.