Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Депутат Свищев: «Вся футбольная часть России должна поверить завтра в победу «Зенита» и «Спартака»

В Госдуме считают, что у «Зенита» есть все для победы над «Ювентусом»
18:55
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«У питерцев есть все для победы над «Ювентусом»: прекрасный состав, стадион, ярые болельщики, российская погода. Завтра все факторы будут против итальянцев. «Юве» гораздо хуже выступает в гостях, чем дома. Если «Зенит» завтра вырвет три очка, то это будет отличная заявка на проход в следующую стадию. Вся футбольная часть России должна поверить завтра в победу двух наших команд. Ну а как иначе? Как можно не верить в своих ребят? Все будем болеть с гордостью», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Зенит — Ювентус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Мэр Москвы Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»