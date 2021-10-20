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«Зенит» — «Ювентус», Лига чемпионов: смотреть онлайн трансляцию матча

20:30
Вендел и Малком. Фото Reuters
Вендел и Малком. Фото Reuters
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Сегодня, 30 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Ювентус» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом в рамках ЛЧ 13 лет назад: на групповом турнире «Юве» один раз обыграл петербургский клуб, один раз команды сыграли вничью.

Следить за матчем «Зенит» — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Зенит — Ювентус

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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