Сегодня, 30 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Ювентус» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом в рамках ЛЧ 13 лет назад: на групповом турнире «Юве» один раз обыграл петербургский клуб, один раз команды сыграли вничью.

Следить за матчем «Зенит» — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.