«Ювентус» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги чемпионов
Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече, которая состоялась 20 октября, итальянский клуб одержало победу со счетом 1:0, забив мяч на последних минутах.
По итогам трех игр «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав три очка. «Юве» — на первой строчке с 9 баллами.
Следить за матчем «Ювентус» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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