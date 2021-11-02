Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 20 октября, итальянский клуб одержало победу со счетом 1:0, забив мяч на последних минутах.

По итогам трех игр «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав три очка. «Юве» — на первой строчке с 9 баллами.

Следить за матчем «Ювентус» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.