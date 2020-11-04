«Зенит» вышел против Италии. «Лацио» появился только в середине тайма
21:22
Забавную ошибку допустили организаторы трансляции матча группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио». Вплоть до середины первого тайма в титре была надпись «ЗЕН — ITA», то есть «Зенит» — «Италия».
Сегодня «Зениту» будет посложнее — против них целая сборная ?? pic.twitter.com/CHFHR4rv98— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 4, 2020
Правильная надпись «ЛАЦ» появилась только в середине тайма.
Как отметил комментатор матча Георгий Черданцев, за графику отвечает не «Матч ТВ», а европейские партнеры.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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