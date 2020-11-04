«Зенит» вышел против Италии. «Лацио» появился только в середине тайма

Забавную ошибку допустили организаторы трансляции матча группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио». Вплоть до середины первого тайма в титре была надпись «ЗЕН — ITA», то есть «Зенит» — «Италия».

Сегодня «Зениту» будет посложнее — против них целая сборная ?? pic.twitter.com/CHFHR4rv98 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 4, 2020

Правильная надпись «ЛАЦ» появилась только в середине тайма.

Как отметил комментатор матча Георгий Черданцев, за графику отвечает не «Матч ТВ», а европейские партнеры.