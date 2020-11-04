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«Зенит» вышел против Италии. «Лацио» появился только в середине тайма

21:22
Титр матча &quot;Зенит&quot; - &quot;Лацио&quot;. Фото скриншот "Матч ТВ"
Титр матча &quot;Зенит&quot; - &quot;Лацио&quot;. Фото скриншот "Матч ТВ"
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Забавную ошибку допустили организаторы трансляции матча группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио». Вплоть до середины первого тайма в титре была надпись «ЗЕН — ITA», то есть «Зенит» — «Италия».

Правильная надпись «ЛАЦ» появилась только в середине тайма.

Как отметил комментатор матча Георгий Черданцев, за графику отвечает не «Матч ТВ», а европейские партнеры.

Зенит — Лацио

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