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«Зенит» вылетел в Германию на матч с «Лейпцигом»

11:51
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«Зенит» вылетел в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с местным «Лейпцигом».

После трех матчей «Зенит» с 4 очками является лидером группы G.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится в среду в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

РБ Лейпциг — Зенит

Лига чемпионов: турнирные таблицы, новости и обзоры матчей, расписание и результаты игр

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-22-zenit-otpravilsya-v-germaniyu.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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