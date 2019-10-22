«Зенит» вылетел в Германию на матч с «Лейпцигом»
11:51
«Зенит» вылетел в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с местным «Лейпцигом».
После трех матчей «Зенит» с 4 очками является лидером группы G.
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится в среду в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-10-22-zenit-otpravilsya-v-germaniyu.htm
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