«Зенит» вылетел в Германию на матч с «Лейпцигом»

«Зенит» вылетел в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с местным «Лейпцигом».

После трех матчей «Зенит» с 4 очками является лидером группы G.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится в среду в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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