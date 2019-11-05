Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» в третий раз проиграл дома под руководством Семака

5 ноября 2019, 23:14
Теги:

Сергей Семак провел 32-й домашний матч в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые одержали 35 побед и потерпели всего три неудачи.

До «Лейпцига» обыграть питерцев на «Газпром Арене» в последние два сезона получалось только у «Рубина» и «Вильярреала». (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых «Зенит» под руководством Сергея Семака не смог победить:

Дата

Турнир

Соперник

Счет

02.09.2018

ЧР

Спартак

0:0

09.12.2018

ЧР

Рубин

1:2

07.03.2019

ЛЕ

Вильярреал

1:3

03.08.2019

ЧР

Краснодар

1:1

17.08.2019

ЧР

Ахмат

0:0

02.11.2019

ЧР

ЦСКА

1:1

05.11.2019

ЛЧ

Лейпциг

0:2

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Зенит — РБ Лейпциг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир