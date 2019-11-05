«Зенит» в третий раз проиграл дома под руководством Семака

Сергей Семак провел 32-й домашний матч в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые одержали 35 побед и потерпели всего три неудачи.

До «Лейпцига» обыграть питерцев на «Газпром Арене» в последние два сезона получалось только у «Рубина» и «Вильярреала». (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых «Зенит» под руководством Сергея Семака не смог победить:

Дата Турнир Соперник Счет 02.09.2018 ЧР Спартак 0:0 09.12.2018 ЧР Рубин 1:2 07.03.2019 ЛЕ Вильярреал 1:3 03.08.2019 ЧР Краснодар 1:1 17.08.2019 ЧР Ахмат 0:0 02.11.2019 ЧР ЦСКА 1:1 05.11.2019 ЛЧ Лейпциг 0:2

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