«Зенит» в третий раз проиграл дома под руководством Семака
5 ноября 2019, 23:14
Сергей Семак провел 32-й домашний матч в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые одержали 35 побед и потерпели всего три неудачи.
До «Лейпцига» обыграть питерцев на «Газпром Арене» в последние два сезона получалось только у «Рубина» и «Вильярреала». (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых «Зенит» под руководством Сергея Семака не смог победить:
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
02.09.2018
|
ЧР
|
Спартак
|
0:0
|
09.12.2018
|
ЧР
|
Рубин
|
1:2
|
07.03.2019
|
ЛЕ
|
Вильярреал
|
1:3
|
03.08.2019
|
ЧР
|
Краснодар
|
1:1
|
17.08.2019
|
ЧР
|
Ахмат
|
0:0
|
02.11.2019
|
ЧР
|
ЦСКА
|
1:1
|
05.11.2019
|
ЛЧ
|
Лейпциг
|
0:2
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