«Зенит» в матче с «Лионом» поддержат не более 600 болельщиков

Порядка 600 болельщиков «Зенита» посетят гостевой матч команды в первом туре группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу питерского клуба.

Матч между «Лионом» и «Зенитом» пройдет 17 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», вместимость которого составляет 59 286 зрителей.

Как отмечается, «Зениту» выделено 1571 место, на данный момент реализовано около 500 билетов. Вся квота вряд ли будет реализована. В клубе добавили, что прогнозируют продажу еще примерно 100 билетов, отметив, что первоначально собирались продать не более 500.