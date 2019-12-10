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«Зенит» в матче с «Бенфикой» поддержат до 1,5 тысяч болельщиков

14:38
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«Зенит» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» поддержат до 1,5 тысяч болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

Игра пройдет во вторник, 10 декабря 2019 года в Лиссабоне. Начало — в 23:00 по московскому времени. Матч начнется с минуты молчания в память о Рожерио Пипи, экс-нападающем «Бенфики», который скончался 8 декабря на 98-м году жизни.

«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.

Бенфика — Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-12-10-benfika-zenit-peterburzhtsev-podderzhat-1-5-tysyachi-bolelshchikov.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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