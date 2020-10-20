«Зенит» в Лиге чемпионов: начать с победы получалось только при Виллаш-Боаше
«Зенит» в восьмой раз в истории стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и потерпел пятое поражение в первых турах, уступив на своем поле «Брюгге» (1:2).
Начать турнир с победы у питерцев получалось только во время работы в клубе Андре Виллаш-Боаша. В 2014 году сине-бело-голубые под руководством португальца победили «Бенфику» (2:0), а год спустя — «Валенсию» (3:2). (Кирилл Бурдаков)
Первые матчи «Зенита» в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Главный тренер
|
Матч
|
Голы
|
17.09.2008
|
Дик Адвокат
|
Ювентус (г) — 0:1
|
Дель Пьеро
|
13.09.2011
|
Лучано Спаллетти
|
АПОЭЛ (г) — 1:2
|
Зырянов — Мандука, Аилтон
|
18.09.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Малага (г) — 0:3
|
Иско-2, Савиола
|
18.09.2013
|
Лучано Спаллетти
|
Атлетико (г) — 1:3
|
Халк — Миранда, Арда, Леу Баптистау
|
16.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Бенфика (г) — 2:0
|
Халк, Витсель
|
16.09.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Валенсия (г) — 3:2
|
Халк-2, Витсель — Жоау Канселу, Андре Гомеш
|
17.09.2019
|
Сергей Семак
|
Лион (г) — 1:1
|
Азмун — Депай
|
20.10.2020
|
Сергей Семак
|
Брюгге (д) — 1:2
|
Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе
Итого: +2=1-5, мячи 9-14.