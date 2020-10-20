«Зенит» в Лиге чемпионов: начать с победы получалось только при Виллаш-Боаше

«Зенит» в восьмой раз в истории стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и потерпел пятое поражение в первых турах, уступив на своем поле «Брюгге» (1:2).

Начать турнир с победы у питерцев получалось только во время работы в клубе Андре Виллаш-Боаша. В 2014 году сине-бело-голубые под руководством португальца победили «Бенфику» (2:0), а год спустя — «Валенсию» (3:2). (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи «Зенита» в Лиге чемпионов

Дата Главный тренер Матч Голы 17.09.2008 Дик Адвокат Ювентус (г) — 0:1 Дель Пьеро 13.09.2011 Лучано Спаллетти АПОЭЛ (г) — 1:2 Зырянов — Мандука, Аилтон 18.09.2012 Лучано Спаллетти Малага (г) — 0:3 Иско-2, Савиола 18.09.2013 Лучано Спаллетти Атлетико (г) — 1:3 Халк — Миранда, Арда, Леу Баптистау 16.09.2014 Андре Виллаш-Боаш Бенфика (г) — 2:0 Халк, Витсель 16.09.2015 Андре Виллаш-Боаш Валенсия (г) — 3:2 Халк-2, Витсель — Жоау Канселу, Андре Гомеш 17.09.2019 Сергей Семак Лион (г) — 1:1 Азмун — Депай 20.10.2020 Сергей Семак Брюгге (д) — 1:2 Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе

Итого: +2=1-5, мячи 9-14.