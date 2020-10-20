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«Зенит» в Лиге чемпионов: начать с победы получалось только при Виллаш-Боаше

22:22
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в восьмой раз в истории стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и потерпел пятое поражение в первых турах, уступив на своем поле «Брюгге» (1:2).

Начать турнир с победы у питерцев получалось только во время работы в клубе Андре Виллаш-Боаша. В 2014 году сине-бело-голубые под руководством португальца победили «Бенфику» (2:0), а год спустя — «Валенсию» (3:2). (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи «Зенита» в Лиге чемпионов

Дата

Главный тренер

Матч

Голы

17.09.2008

Дик Адвокат

Ювентус (г) — 0:1

Дель Пьеро

13.09.2011

Лучано Спаллетти

АПОЭЛ (г) — 1:2

Зырянов — Мандука, Аилтон

18.09.2012

Лучано Спаллетти

Малага (г) — 0:3

Иско-2, Савиола

18.09.2013

Лучано Спаллетти

Атлетико (г) — 1:3

Халк — Миранда, Арда, Леу Баптистау

16.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Бенфика (г) — 2:0

Халк, Витсель

16.09.2015

Андре Виллаш-Боаш

Валенсия (г) — 3:2

Халк-2, Витсель — Жоау Канселу, Андре Гомеш

17.09.2019

Сергей Семак

Лион (г) — 1:1

Азмун — Депай

20.10.2020

Сергей Семак

Брюгге (д) — 1:2

Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе

Итого: +2=1-5, мячи 9-14.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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