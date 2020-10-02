Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов для «Зенита». Соперниками петербуржцев в группе F будут «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Лацио» (Италия)

В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».

Полностью расписание матчей сине-бело-голубых выглядит следующим образом:

20 октября, вторник, начало — 19:55 (время московское)

«Зенит» — «Брюгге»

28 октября, среда, 23:00

«Боруссия» — «Зенит»

4 ноября, среда, 20:55

«Зенит» — «Лацио»

24 ноября, вторник, 23:00

«Лацио» — «Зенит»

2 декабря, среда, 23:00

«Брюгге» — «Зенит»

8 декабря, вторник, 20:55

«Зенит» — «Боруссия»



Информация о порядке посещения домашних матчей будет опубликована дополнительно.