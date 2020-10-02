Расписание «Зенита» в Лиге чемпионов: старт — с «Брюгге», заключительный матч группы — дома с «Боруссией»
Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов для «Зенита». Соперниками петербуржцев в группе F будут «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Лацио» (Италия)
В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».
Полностью расписание матчей сине-бело-голубых выглядит следующим образом:
20 октября, вторник, начало — 19:55 (время московское)
«Зенит» — «Брюгге»
28 октября, среда, 23:00
«Боруссия» — «Зенит»
4 ноября, среда, 20:55
«Зенит» — «Лацио»
24 ноября, вторник, 23:00
«Лацио» — «Зенит»
2 декабря, среда, 23:00
«Брюгге» — «Зенит»
8 декабря, вторник, 20:55
«Зенит» — «Боруссия»
Информация о порядке посещения домашних матчей будет опубликована дополнительно.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-02-liga-chempionov-uefa-zenit-nachnet-turnir-v-peterburge.htm