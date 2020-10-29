«Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде. Российская команда пока не набрала очков в Лиге чемпионов

«Зенит» потерпел второе поражение подряд на старте группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб уступил на выезде «Боруссии» из Дортмунда — 0:2.

Первый гол был забит ближе к концу второго тайма. Пенальти реализовал Джейдон Санчо. Точку в матче поставил Эрлин Холанн.

Отметим, что «Зенит» не создал много опасных моментов у ворот соперника. Из-за этого главный тренер питерцев Сергей Семак решился на серьезные перемены и уже в перерыве заменил капитана Артема Дзюбу.

«Зенит» остался с нулем очков в турнирной таблице. «Боруссия» одержала первую победу и набрала и теперь имеет в активе 3 очка.

Лига чемпионов

Группа F

«Боруссия Д» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (0:0)

Голы: Санчо, 78 — с пенальти (1:0). Холанн, 90+1 (2:0).

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Санчо (Дилэйни, 84), Витсель, Дахуд (Азар, 67), Ройс (Брандт, 74), Рейна (Беллингем, 84), Холанн.

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Вендел, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дзюба (Мостовой, 46), Дриусси (Жирков, 74).

Предупреждения: Кузяев, 26. Караваев, 77.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Хиглер (оба — Голландия).

28 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк», без зрителей.