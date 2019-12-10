«Зенит» уступил «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА и занял последнее место в группе

«Бенфика» обыграла «Зенит» (1:0) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

С четырьмя очками российский клуб занял последнее, четвертое место в группе G и не пробился в плей-офф. «Бенфика» набрала 15 очков и выиграла группу.

Юношеская лига УЕФА

Группа G

«Бенфика — мол.» — «Зенит — мол.» — 1:0 (0:0)

Гол: Одоевский, 59 — в свои ворота.

«Зенит — мол.»: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов, Хотулев, Симутенков (Князев, 73), Кравцов (Бычков, 66), Каргинов (Воробьев, 84), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев, Ногтев.

Предупреждения: Симдянкин, 41. Смирнов, 43.

Судья: Де Габриэле (Мальта).

10 декабря. Сейшал. Стадион «Кайша Футебол Кампуш».