«Зенит» уступил «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА и занял последнее место в группе
19:53
«Бенфика» обыграла «Зенит» (1:0) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
С четырьмя очками российский клуб занял последнее, четвертое место в группе G и не пробился в плей-офф. «Бенфика» набрала 15 очков и выиграла группу.
Юношеская лига УЕФА
Группа G
«Бенфика — мол.» — «Зенит — мол.» — 1:0 (0:0)
Гол: Одоевский, 59 — в свои ворота.
«Зенит — мол.»: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов, Хотулев, Симутенков (Князев, 73), Кравцов (Бычков, 66), Каргинов (Воробьев, 84), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев, Ногтев.
Предупреждения: Симдянкин, 41. Смирнов, 43.
Судья: Де Габриэле (Мальта).
10 декабря. Сейшал. Стадион «Кайша Футебол Кампуш».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...