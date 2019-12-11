«Зенит» упустил пять бонусных баллов и 9,5 миллиона евро

Благодаря победе «Бенфики» над «Зенитом» (3:0) португальцы увеличили отрыв от России. Теперь он равен 2,433 балла или 15 зачетным очкам. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у нас в еврокубках осталось три команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Зенитовцы упустили возможность заработать пять бонусных очков — именно столько получают те, кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, они остались без солидной денежной премии — 9,5 миллиона евро, полагающейся тем, кто продолжает борьбу в турнире.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Зенит ЛЧ 21,55 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 10,11 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Спартак ЛЕ 0,58 6. Арсенал ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 5 4 9 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 7 0 7 4. Спартак ЛЕ 2 0 2 5. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 6. Арсенал ЛЕ 0 0 0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы ...6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 8,500 42,5 47,649 5 (5*) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 4,333 26 45,216 6 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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