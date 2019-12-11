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«Зенит» упустил пять бонусных баллов и 9,5 миллиона евро

01:20
10 декабря. Лиссабон. «Бенфика» — «Зенит» — 3:0. Сине-бело-голубые остались без евровесны. Фото AFP
10 декабря. Лиссабон. «Бенфика» — «Зенит» — 3:0. Сине-бело-голубые остались без евровесны. Фото AFP
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Благодаря победе «Бенфики» над «Зенитом» (3:0) португальцы увеличили отрыв от России. Теперь он равен 2,433 балла или 15 зачетным очкам. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у нас в еврокубках осталось три команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

10&nbsp;декабря. Лиссабон. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. &laquo;Орлы&raquo; празднуют крупную победу.«Зенит» утонул. И его не спасли

Зенитовцы упустили возможность заработать пять бонусных очков — именно столько получают те, кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, они остались без солидной денежной премии — 9,5 миллиона евро, полагающейся тем, кто продолжает борьбу в турнире.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Зенит

ЛЧ

21,55

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

10,11

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Спартак

ЛЕ

0,58

6. Арсенал

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

5

4

9

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

7

0

7

4. Спартак

ЛЕ

2

0

2

5. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

6. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

...6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

8,500

42,5

47,649

5 (5*)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

4,333

26

45,216

6 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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