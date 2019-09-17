«Зенит» сыграл вничью в Лионе на старте Лиги чемпионов. Азмун забил и получил травму

«Зенит» сыграл вничью против «Лиона» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1.

В составе петербуржцев забил Сердар Азмун, за французский клуб отличился Мемфис Депай.

Во втором туре «Зенит» сыграет против «Бенфики», «Лион» — с «Лейпцигом».

Лига чемпионов

Группа G

«Лион» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (0:1)

Голы: Азмун, 41 (0:1). Депай, 51 — с пенальти (1:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марселу, Коне, Рейне-Аделаида (Террье, 86), Тузар, Тиагу Мендес, Траоре (Корне, 77), Дембеле, Депай.

«Зенит» (Россия): Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Жирков (Кузяев, 64), Дзюба, Азмун (Оздоев, 46).

Предупреждения: Азмун, 38. Ракицкий, 61. Кузяев, 70. Коне, 71. Шатов, 87.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Поусон. Кавана (оба — Англия).

17 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».

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