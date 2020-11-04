«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в Лиге чемпионов

«Зенит» в домашнем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Лацио» (1:1). На гол полузащитника хозяев Александра Ерохина ответил бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо.

В добавленное время полузащитник питерцев Андрей Мостовой поразил ворота Пепе Рейны, но отдавший ему передачу форвард Артем Дзюба был в офсайде.

После двух поражений команда Сергея Семака могла одержать первую победу для российских команд в групповых турнирах еврокубков этого сезона (в Лиге чемпионов «Локомотив» — 2 ничьи, 1 поражение и «Краснодар» — 1 ничья, 1 поражение, ЦСКА — 2 ничьи в Лиге Европы), но пропустила на 82-й минуте встречи.

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа F

«Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:0)

Голы: Ерохин, 32 (1:0). Кайседо, 82 (1:1).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 79), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Дзюба, Ерохин (Мостовой, 61).

«Лацио» (Италия): Рейна, Марушич, Ачерби, Худт, Габаррон, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло (Катальди, 52), Фарес (Перейра, 59), Муричи (Кайседо, 59), Корреа (Луис Фелипе, 85).

Предупреждения: Акпа-Акпро, 4. Кузяев, 7. Милинкович-Савич, 59. Кайседо, 78. Барриос, 78. Ловрен, 85. Рейна, 86. Круговой, 86.

Судьи: Диаш. Суареш, Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Мартинш. Луиш Годинью (оба — Португалия).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».