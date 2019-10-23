«Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью в Юношеской лиге УЕФА
16:58
В матче Юношеской лиги УЕФА «Лейпциг» и «Зенит» сыграли вничью. Встреча, которая проходила в Германии закончилась со счетом 1:1.
Обе команды набрали первые очки в турнире.
Юношеская лига УЕФА
Группа G
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (1:0)
Голы: Хольм, 3 (1:0). Кравцов, 53 (1:1).
«Зенит — мол.»: Рыбиков, Сандрачук, Вахания (Кизеев, 90+5), Прохин, Хотулев, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Ногтев, 72), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 79).
Предупреждения: Прохин, 45+1. Кравцов, 69. Ногтев, 90.
Судья: Тзилос (Греция).
23 октября. Лейпциг. Стадион Тренировочный центр «Коттавег».
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