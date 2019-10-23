«Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью в Юношеской лиге УЕФА

В матче Юношеской лиги УЕФА «Лейпциг» и «Зенит» сыграли вничью. Встреча, которая проходила в Германии закончилась со счетом 1:1.

Обе команды набрали первые очки в турнире.

Юношеская лига УЕФА

Группа G

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (1:0)

Голы: Хольм, 3 (1:0). Кравцов, 53 (1:1).

«Зенит — мол.»: Рыбиков, Сандрачук, Вахания (Кизеев, 90+5), Прохин, Хотулев, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Ногтев, 72), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 79).

Предупреждения: Прохин, 45+1. Кравцов, 69. Ногтев, 90.

Судья: Тзилос (Греция).

23 октября. Лейпциг. Стадион Тренировочный центр «Коттавег».