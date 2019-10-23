Футболисты «Зенита» проведут матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Лейпцигом» в лазурной форме, информирует пресс-служба петербуржцы. Немцы выйдут на поле в белых футболках.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится в среду 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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