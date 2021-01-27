«Зенит» сыграет с «Ренном» в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 27 января, в Ньоне прошла жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.

В 1/32 турнира сыграют четыре команды из России.

Путь Лиги чемпионов

«Аякс» (Голландия) — «Краснодар» (Россия)

«Зенит» (Россия) — «Ренн» (Франция)

«Локомотив» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия)

Путь чемпионов стран

«Чертаново» (Россия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.

Отметим, что турнир проводится по измененному формату и будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет.