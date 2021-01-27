«Зенит» сыграет с «Ренном» в Юношеской лиге УЕФА
14:37
В среду, 27 января, в Ньоне прошла жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.
В 1/32 турнира сыграют четыре команды из России.
Путь Лиги чемпионов
«Аякс» (Голландия) — «Краснодар» (Россия)
«Зенит» (Россия) — «Ренн» (Франция)
«Локомотив» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия)
Путь чемпионов стран
«Чертаново» (Россия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.
Отметим, что турнир проводится по измененному формату и будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет.
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