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«Зенит» сыграет с «Ренном» в Юношеской лиге УЕФА

14:37

В среду, 27 января, в Ньоне прошла жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.

В 1/32 турнира сыграют четыре команды из России.

Путь Лиги чемпионов
«Аякс» (Голландия) — «Краснодар» (Россия)
«Зенит» (Россия) — «Ренн» (Франция)
«Локомотив» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия)
Путь чемпионов стран
«Чертаново» (Россия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.

Отметим, что турнир проводится по измененному формату и будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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