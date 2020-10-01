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«Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» в Лиге чемпионов

18:48
«Зенит». Фото РФС.
«Зенит». Фото РФС.
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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Жеребьевка прошла в Женеве (Швейцария). Впервые в истории три российских клуба будут представлены в групповом турнире: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Матчи группового этапа пройдут с 20 октября по 9 декабря. Игры 1/8 финала состоятся с 16 февраля по 17 марта 2021 года. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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