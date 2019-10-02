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«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

14:56
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«Зенит» будет играть в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в лазурной форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

— Сегодня играем в лазурном!, — говорится в сообщении.


Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

Зенит — Бенфика

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https://twitter.com/zenit_spb

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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