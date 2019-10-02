«Зенит» сыграет против «Бенфики» при закрытой крыше стадиона
20:18
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой», сообщает Twitter российского клуба.
Встреча «Зенит» — «Бенфика» пройдет в среду, 2 октября в Санкт-Петербурге, начало игры — 22.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сегодня так #ЗенитБенфика pic.twitter.com/VP057QRRHz— Крыша «Газпром Арены» (@SpbRoof) October 2, 2019
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 6378Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...