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«Зенит» сыграет против «Бенфики» при закрытой крыше стадиона

20:18
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Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой», сообщает Twitter российского клуба.

Встреча «Зенит» — «Бенфика» пройдет в среду, 2 октября в Санкт-Петербурге, начало игры — 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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