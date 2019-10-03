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«Зенит» сохранил России шестое место в рейтинге УЕФА

00:31
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Выиграй «Бенфика» в Санкт-Петербурге — Португалия обошла бы Россию в таблице коэффициентов УЕФА, отодвинув нас на седьмое место. Но «Зенит» одержал убедительную победу и принесли два зачетных очка, что позволило немного увеличить отрыв от конкурентов — до 0,7 балла. Это значит, что теперь португальцам нужно взять четыре зачетных очка (две победы, победа и две ничьи или четыре ничьи) при условии, что наши не добудут ни одного.

То есть угроза потерять шестую позицию, позволяющую заявлять две команды напрямую в Лигу чемпионов, никуда не делась. Сегодня «Порту», «Брага», «Гимарайнш» и «Спортинг» предпримут очередное наступление. Задача ЦСКА и «Краснодара» — не терять очки. (Александр Бобров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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