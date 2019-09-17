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«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

17:55
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«Лион» на своем поле обыграл «Зенит» (4:2) в матче первого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила во Франции.

В составе «Зенита» отличились нападающие Максим Бачинский и Кирилл Косарев?.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа G

«Лион — мол.» — «Зенит — мол.» — 4:2 (0:1)

Голы: Бачинский, 45+2 (0:1). Черки, 48 (1:1). Сумаре, 56 (2:1). Тома, 74 (3:1). Косарев, 90+1 (3:2). Коли, 90+4 — с пенальти (4:2).

«Зенит — мол.»: Рыбиков, Вахания, Хотулев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Каргинов, Косарев, Симдянкин (Ногтев, 60), Бачинский.

Предупреждения: Варичев, 53. Хотулев, 58. Косарев, 76.

Судья: Сан (Швейцария).

17 сентября. Лион. Стадион Тренировочный центр «Лиона».

Лион — мол. — Зенит — мол.

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